Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gerak Cepat, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Petani di OKI

Rabu, 17 Juni 2026 – 19:55 WIB
Gerak Cepat, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Petani di OKI - JPNN.COM
Ilustrasi pembunuhan. Dokumen jpnn

jpnn.com - PALEMBANG - Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir bersama Polsek Jejawi tak membutuhkan waktu lama mengungkap kasus pembunuhan di depan masjid Dusun Pematang Gaib, Desa Jejawi, Kecamatan Jejawi.

Polisi menangkap pelaku Y (59) di kediamannya kurang lebih 24 jam setelah kejadian. Penangkapan dilakukan tanpa adanya perlawanan dari pelaku yang berprofesi sebagai petani itu.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengatakan pihaknya bergerak cepat sejak menerima informasi terkait kasus tersebut hingga dapat mengamankan pelaku dalam waktu singkat. 

Baca Juga:

“Pengungkapan cepat ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat," kata AKBP Eko, Rabu (17/6). 

Perwira menengah Polri itu menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka berjalan secara profesional, objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti diketahui, petani berinisial S (30) tewas bersimbah darah setelah diserang menggunakan senjata tajam di depan masjid Dusun Pematang Gaib, Desa Jejawi, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI, Senin (15/6) malam. 

Baca Juga:

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, insiden berdarah itu dipicu dugaan pembongkaran dinding pondok milik kerabat pelaku. 

Saat itu, pelaku menegur korban. Namun, teguran tersebut berkembang menjadi cekcok yang berujung pada aksi kekerasan. 

Gerak cepat membuahkan hasil, polisi tangkap pelaku pembunuhan petani di Ogan Komering Ilir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  Polisi  Polres OKI  pembunuhan Petani 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp