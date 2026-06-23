Gerak Cepat Tangani Rob Pati, Gubernur Ahmad Luthfi Siapkan Rp 400 Juta untuk Rehabilitasi Tanggul

jpnn.com, PATI - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergerak cepat menangani dampak rob yang melanda Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

Saat meninjau langsung lokasi terdampak pada Selasa, 23 Juni 2026, dia memastikan langkah darurat segera dilakukan untuk melindungi permukiman warga dari genangan air laut.

"Kami sudah melakukan pengecekan, sudah kita rapatkan dan finalkan. Hari ini sudah kita ambil keputusan bahwa yang paling utama dalam waktu dekat adalah membuat tanggul," kata Luthfi di lokasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi tanggul Tunggulsari sepanjang kurang lebih 450 meter tersebut senilai Rp 400 juta.

Rehabilitasi tersebut untuk mengantisipasi agar air rob tidak masuk ke pemukiman warga.

Selain penanganan fisik, Pemprov Jateng juga menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak, meliputi logistik, bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan dasar lainnya dengan total nilai mencapai Rp 316 juta.

"Kepala desa tolong pastikan bantuan ini tepat sasaran. Segera bagikan kepada masyarakat," kata Luthfi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas.

Dia juga menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk terus melakukan pendampingan. Dinas kesehatan sudah menerjunkan tim untuk layanan kesehatan masyarakat terdampak.