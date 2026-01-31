Gerak Cepat, Taruna Akpol Selamatan Anak Hanyut di Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Saat akan melaksanakan trauma healing dan bakti sosial di Masjid Al Ikhsan Kuala Simpang, Aceh Tamiang, pada 30 Januari 2026, sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) mendengar teriakan masyarakat meminta tolong.

Ternyata ada seorang anak yang bernama Dio Haikal Prayuda (15) hanyut sekitar 20 meter di Sungai Kuala Simpang. Lalu, dengan sigap Taruna Akpol mengevakuasi korban ke daratan dan memberikan pertolongan pertama.

“Si korban mengalami muntah air cokelat yang tertelan saat hanyut di Sungai Kuala Simpang.Ssaat hanyut di sungai Kecamatan Kuala Simpang, lalu korban kami evakuasi secara cepat,” terang Brigadir Kepala Taruna Muhammad Fahir, Jumat (30/1).

Korban selanjutnya dievakasuai menggunakan mobil menuju Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Aceh. Dalam perjalanan Haikal mengalami muntah kembali sebanyak dua di dalam mobil.

Beberapa kali Haikal bahkan hampir tidak sadarkan diri kembali, tetapi Taruna Akpol berusaha untuk menjaga korban tetap sadar.

Orang tua Haikal, yaklni Bapak Suriadi dan ibu Nurmaini, serta tiga Taruna Akpol terus mendampinginya di dalam mobil.

“Di mobil terdapat kedua orang tua Haikal yang kami terus ajak berkomunikasi bersama kami tiga taruna TK.3. Selain saya, ada juga Brigadir Kepala Taruna Jason Moreno dan Brigadir Kepala Taruna Davindra Oktafansyah,” lanjut Brigadir Kepala Taruna Muhammad Fahir.

Sesampainya di Biddokes Polda Aceh yang berada di Posko Polri, Haikal langsung di beri penanganan pertama hingga menunggu ambulans datang untuk dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Tamiang untuk di berikan tindakan lebih lanjut.