Gerak Jalan Hingga Tenis Meja Gemparkan Tarkam Kemenpora di Bulukumba

jpnn.com, BULUKUMBA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Bulukumba kembali menggelar kejuaraan antar-kampung (Tarkam) di Gelanggang Olahraga (GOR) Bulukumba dan pada 11–13 Desember 2025.

Ajang olahraga bersakala nasional itu memasuki tahun kedua yang dihelat oleh Kemenpora, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dan KONI Bulukumba.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) menugaskan KONI sebagai penyelenggara teknis.

Ketua KONI Bulukumba sekaligus Ketua Panitia Tarkam, Andi Muhammad Hamka mengatakan sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan, di antaranya lari 5K atau Fun Run, tenis meja, gerak jalan, dan olahraga tradisional seperti lari karung.

Setiap cabang dibagi dalam dua kategori, yakni kategori umum untuk peserta berusia 45 tahun ke bawah dan kategori master untuk peserta berusia di atas 45 tahun.

Peserta berasal dari berbagai desa dan kelurahan se-Kabupaten Bulukumba.

Hamka menegaskan Tarkam tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga ruang partisipasi masyarakat sekaligus pembinaan olahraga sejak tingkat desa dan kelurahan.

Dia berharap kegiatan ini mendorong budaya hidup sehat dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.