Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Gerakan Indonesia Aktif 2026 Jadi Cara KORMI Bangun Kesadaran Hidup Sehat

Rabu, 13 Mei 2026 – 22:47 WIB
Gerakan Indonesia Aktif 2026 Jadi Cara KORMI Bangun Kesadaran Hidup Sehat - JPNN.COM
Kampanye KORMI menggerakan program Indonesia Aktif 2026 untuk mendorong masyarakat untuk sadar bergaya hidup sehat. Foto: Dokumentasi KORMI

jpnn.com - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) meluncurkan program baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat.

Melalui program Indonesia Aktif 2026, KORMI berharap gerakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun budaya olahraga di tengah masyarakat.

Ketua KORMI Adil Hakim mengatakan pihaknya tengah melakukan berbagai upaya sosialisasi agar masyarakat makin memahami pentingnya menjalani pola hidup aktif dan sehat.

Baca Juga:

"Indonesia Aktif itu sebagai payung dari kegiatan program KORMI yang bisa menyentuh langsung ke stakeholder paling bawah, yaitu masyarakat. Tujuannya menggerakkan Indonesia agar aktif,” ujar Adil.

Ke depannya, KORMI juga berencana meluncurkan buku pedoman yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga.

“Indonesia Aktif menjadi gerakan KORMI nasional dan daerah agar ke depan memiliki strategi dan pedoman yang sama dalam menjalankan program olahraga masyarakat,” ujar Adil.

Baca Juga:

Sejauh ini, KORMI aktif berkampanye di acara-acara olahraga mulai dari car free day yang ada di ibu kota.

Gerakan tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih rutin berolahraga dan menjadikan hidup sehat sebagai bagian dari keseharian.(kormi/mcr16/jpnn)

KORMI menggerakan program Indonesia Aktif 2026 untuk mendorong masyarakat untuk sadar bergaya hidup sehat

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kormi  Indonesia Aktif 2026  Komite Olahraga Masyarakat Indonesia  Olahraga 
BERITA KORMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp