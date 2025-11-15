Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Besutan OJK Jangkau 200 Juta Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya terus berupaya menghadirkan inovasi dan strategi edukasi keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satunya melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan.

Hal itu diungkapkan Dewi saat menjadi pembicara kunci di event Financial Healing yang diselenggarakan oleh Katadata, Jumat (14/11).

Menurut Dewi, langkah itu merupakan satu gerakan nasional melibatkan seluruh pelaku jasa keuangan. Berdasarkan data per Oktober tahun ini, melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, sudah dilaksanakan 42.121 program edukasi dan literasi yang telah menjangkau lebih dari 200 juta peserta atau viewers di seluruh Indonesia.

“Tentu saja ini memerlukan orkestrasi dan juga sinergi dan kolaborasi yang terus menerus antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk hari ini kerja sama dengan Katadata yang rasanya juga sangat baik selama ini melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat termasukmelalui acara Financial Healing,” ujar Friderica.

Friderica juga mengingatkan masyarakat terkait pentingnya literasi keuangan agar dapat mengelola keuangan secara bijak, tangguh, dan juga berkelanjutan.

OJK, kata Friderica, berharap makin banyak generasi muda yang mampu merencanakan masa depan finansialnya dengan lebih baik, sehingga tidak lagi trial and error, tetapi penuh kendali dan arah yang jelas menuju masa depan yang sejahtera.

Friderica mengungkapkan, ada banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat.