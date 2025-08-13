Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gerakan Pangan Murah, Polda Jabar Bantu Warga Beli Beras dengan Harga Terjangkau

Rabu, 13 Agustus 2025 – 11:28 WIB
Gerakan Pangan Murah, Polda Jabar Bantu Warga Beli Beras dengan Harga Terjangkau - JPNN.COM
Masyarakat membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam program Gerakan Pangan Murah yang digelar Polda Jabar, Rabu (13/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah komunitas ojek online memenuhi lapangan tenis Mapolda Jawa Barat untuk membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM), Polda Jabar bersama Bulog menyediakan berbagai bahan pangan, seperti beras, telur, dan gula putih, dengan harga terendah.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan memantau secara langsung kegiatan GPM ini.

Masyarakat tampak antusias bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah, hanya dengan menunjukkan KTP saja.

"Kami mendapat arahan dari Mabes Polri, Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit) untuk Polda aktif, dan ini tidak hanya dilakukan Polda, tetapi seluruh jajaran polres-polres di lingkungan Polda Jabar, ada 23 polres, mulai hari ini 13 (Juli) dan berakhir tanggal 17," kata Rudi ditemui di lokasi acara, Rabu (13/8/2025).

Rudi mengatakan di hari pertama GPM pihaknya melibatkan komunitas ojek online dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Diharapkan dengan GPM ini, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Kami menghadirkan atau mengundang kesempatan kepada masyarakat di luar komunitas khusus, yang kedua kami mengundang komunitas-komunitas tertentu khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah," jelasnya.

