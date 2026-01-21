Gerakan Rakyat Dukung Anies untuk Pilpres 2029, NasDem Pilih Fokus Bantu Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa mengatakan saat ini pihaknya belum ada bahasan menentukan kandidat untuk Pilpres 2029.

Hal demikian dikatakan Saan saat ditanya awak media terkait langkah Partai Gerakan Rakyat yang mendukung eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk berkontestasi di Pilpres 2029.

"Pemilunya masih lama, lah, ya. Kami masih belum memikirkan 2029," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut Saan, NasDem saat ini memilih fokus membantu pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan program prorakyat ketimbang berbicara politik praktis.

"Kami masih fokus bagaimana NasDem membantu pemerintah agar program-program dan kebijakan strategis dan prioritas pemerintah ini bisa jalan," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Partai Gerakan Rakyat dalam Rakernas I di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/1) kemarin menyatakan dukungan untuk Anies bisa maju pada Pilpres 2029.

Gerakan Rakyat yang dipimpin Sahrin Hamid sebelumnya berbentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

NasDem, kata Saan, mengucapkan selamat bagi Gerakan Rakyat yang kini sudah menjadi partai dari sebelumnya ormas.