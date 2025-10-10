Gerakan Semut Semangka Siap Turun dalam Aksi Solidaritas Palestina di Monas

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan warga diperkirakan akan turun ke jalan dalam Aksi Solidaritas Palestina yang akan digelar pada Minggu, 12 Oktober 2025, pukul 06.00–09.00 WIB, terpusat di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.

Salah satu inisiatif yang mencuri perhatian datang dari kalangan muda yang menginisiasi gerakan bertajuk Semut Semangka.

Digagas oleh Forum Zakat (FOZ), gerakan ini mengajak anak-anak muda untuk ambil bagian dalam aksi kemanusiaan dengan pendekatan yang berbeda, yaitu memadukan dukungan untuk Palestina dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim AS, Semut Semangka mengangkat filosofi seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim.

Meski kecil dan tampak tak berarti, tindakan itu menunjukkan keberpihakan yang jelas.

"Semut Semangka adalah simbol sikap bahwa kontribusi sekecil apa pun bisa menjadi bagian dari perubahan besar. Kita ingin mengajak anak muda untuk tidak apatis. Kami berpihak pada kemanusiaan," ujar Agus Budiyanto, Direktur Eksekutif Forum Zakat, Jumat (10/10).

Dalam praktiknya, peserta Semut Semangka akan bergerak selama aksi dengan membawa kantong sampah dan perlengkapan sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan aksi.

Selain itu, mereka juga akan menyebarkan pesan-pesan damai dan ajakan donasi untuk warga Palestina.