JPNN.com - Nasional - Sosial

Gerakan Warga Peduli Warga Digelar di Jakarta-Sumut, Sebar 1.000 Paket Sembako

Sabtu, 15 November 2025 – 19:48 WIB
Sabtu hari ini, 15 November 2025, 98 Resolution Network kembali menggemakan gerakan solidaritas sosial #WargaPeduli Warga jilid 8 di Jakarta dan Sumut. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Sabtu hari ini, 15 November 2025, 98 Resolution Network kembali menggemakan gerakan solidaritas sosial #WargaPeduli Warga jilid 8.

Pembagian paket sembako digelar di Jakarta dan Medan, Sumut. Adapun penerima manfaat, yaitu masyarakat yang masih rentan secara ekonomi.

Lokasi pertama digelar di Pejompongan, Jakarta Pusat. Sebanyak 500 paket dibagikan kepada warga dan 500 untuk driver ojek online yang bekerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON).

"Paket sembako yang totalnya 1.000 ini merupakan partisipasi solidaritas Bank Negara Indonesia (BNI)," kata Jubir 98 Resolution Network Restianti didampingi Gigih Guntoro, Sabtu.

Pada hari yang sama, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) juga membagikan 250 paket sembako. Pembagian tersebut akan dilakukan di Petojo, Tanah Abang.

Sementara di Sumatera Utara, pembagian paket sembako digelar di darah Deli Serdang yang di lakukan juga oleh BNI.

"Paket sembako sejumlah 500 paket untuk warga, dan 500 untuk driver ojek online," kata Restianti.

Dalam kesempatan tersebut, 98 Resolution Network juga menyampaikan upaya dan kerja keras Presiden Prabowo untuk memimpin memperkuat dan menyempurnakan program kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, agar pondasi Indonesia Emas dapat mencengkeram kuat dan kokoh.

TAGS   warga peduli warga  98 Resolution Network  sembako  Sosial  Jakarta  Sumut 
