Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gerakan Warga Peduli Warga Efektif Membantu Ekonomi Rakyat

Minggu, 12 Oktober 2025 – 03:08 WIB
Gerakan Warga Peduli Warga Efektif Membantu Ekonomi Rakyat - JPNN.COM
Aktivis gerakan reformasi 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network bersama Yayasan HATI melakukan Gerakan Warga Peduli Warga di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Warga Peduli Warga yang digagas 98 Resolution Network menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Gerakan Warga Peduli Warga sebelumnya dipusatkan di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), aktivis gerakan reformasi 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network bersama Yayasan HATI menyapa warga di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

Mereka membagikan bingkisan paket sembako dari PGNMAS (Pertamina Gas Negara).

Baca Juga:

Komisaris Independen PGNMAS Supriyanto memberi apresiasi pada 98 Resolution Network yang menggalang solidaritas sosial dengan melibatkan BUMN, BUMD dan swasta untuk terlibat dalam kegiatan Warga Peduli Warga.

“Kami memiliki kesadaran bersama dalam menjawab tantangan ekonomi dunia yang berdampak pada kehidupan seharI-hari. Kita optimistis dan percaya pada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Antok, sampai saat ini sedang bekerja secara sungguh-sungguh dalam menciptakan kemandirian, kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga:

Program-program Prorakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain dapat menjawab ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan.

"Kami mendukung Presiden untuk percepatan pembangunan dan sinkronisasi sinergi tiga elemen yaitu Pemerintah, Pengusaha dan rakyat agar tidak ada kesenjangan yang menyebabkan situasi tidak stabil dan merugikan kita semua,” ucap Antok.

Gerakan Warga Peduli Warga yang digagas 98 Resolution Network menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi Gerakan  gerakan peduli warga  rakyat  98 Resolution Network 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp