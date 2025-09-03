Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Gerald Vanenburg Dapat Sorotan Tajam Seusai Timnas Indonesia Ditahan Imbang Laos

Rabu, 03 September 2025 – 23:25 WIB
Gerald Vanenburg Dapat Sorotan Tajam Seusai Timnas Indonesia Ditahan Imbang Laos - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia Gerald Vanenburg saat konferensi pers di Hotel Movenpick, Surabaya, Selasa (2/9) menjelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia memulai perjalanan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan bermain imbang melawan Laos.

Berlaga di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (3/9) Kadek Arel dan kolega harus puas berbagi angka setelah imbang 0-0.

Sorotan tajam banyak dilancarkan kepada pelatih Gerald Vanenburg yang dinilai kurang inisiatif menyerang.

Baca Juga:

Wajar sepanjang laga skuad Garuda Muda lebih banyak memainkan bola di wilayahnya sendiri ketimbang menusuk ke pertahanan Laos.

Juru taktik kelahiran 5 Maret 1964 itu juga tidak mampu memberikan perbedaan dari pemain yang masuk di babak kedua.

Hokky Caraka dan Ricky Pratama yang bermain di second half dinilai kurang efektif sehingga Timnas Indonesia urung bisa mencetak gol.

Baca Juga:

Alhasil hingga peluit panjang berbunyi Timnas Indonesia hanya mampu meraih satu angka menghadapi Laos.

Sejatinya stategi permainan yang dilancarkan skuad Merah Putih tidak jauh berbeda dengan Piala AFF U-23 2025 silam.

Pelatih Timnas Indonesia Gerald Vanenburg tuai kritik setelah hanya mampu bermain imbang malawan Laos dengan skor 0-0.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gerald Vanenburg  Indonesia vs Laos  Kualifikasi Piala Asia U-23 2026  kualifikasi Piala Asia U-23 
BERITA GERALD VANENBURG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp