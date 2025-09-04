Gerald Vanenburg Pede Timnas U-23 Indonesia Pasti Bangkit, Asal Pegang Satu Kunci Ini

jpnn.com - Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg optimistis anak asuhnya bisa bangkit setelah hasil mengecewakan melawan Laos pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Rabu (3/9/2025).

Garuda Muda harus puas berbagi satu poin setelah duel melawan Laos berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Vanenburg Kecewa

Vanenburg tak bisa menutupi rasa kecewanya karena dia menargetkan kemenangan di pertandingan ini.

Pelatih asal Belanda itu pun meminta Rafael Struick dan kolega untuk segera bangkit karena masih tersisa dua pertandingan tersisa di fase grup.

"Hasil malam ini memang mengecewakan. Kami seharusnya bermain sesuai dengan harapan dan ekspektasi," ucapnya.

Meski demikian, legenda Timnas Belanda itu menegaskan bahwa peluang Indonesia belum sepenuhnya tertutup.

Vanenburg menuntut para pemain untuk segera bangkit saat menghadapi Makau dan Korea di dua pertandingan sisa.

"Tidak ada cara lain selain memenangkan dua pertandingan berikutnya untuk bisa lolos. Kadang-kadang memang para pemain berada dalam tekanan, tetapi itu bagian dari permainan."