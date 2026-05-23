Geram Dadanya Dicubit Sampai Berbekas, Anwar BAB: Enggak Sopan Tangannya

Sabtu, 23 Mei 2026 – 04:56 WIB
Anwar BAB. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Anwar BAB tampaknya tak bisa lagi menahan kesabaran setelah menjadi korban perilaku agresif oknum penggemar.

Melalui unggahan di akun Threads pribadinya pada Kamis (26/5) lalu, dia mengungkapkan kekesalannya karena bagian dadanya dicubit keras ketika dirinya sedang melayani permintaan foto di tengah kerumunan.

Anwar BAB juga meminta maaf karena sempat menunjukkan sikap tegas di lokasi kejadian atas adanya insiden tersebut.

Menurutnya, sikap agresif yang dilakukan oknum tersebut tidak sopan.

"Maafin kalau tadi aku agak marah dan ambil sikap sedikit ya, ada kerumunan ibu ibu mau foto, tiba-tiba ada tangan iseng cubit tete aku keras banget demi Allah sakit banget, apalagi enggak sopan tangannya," tulis Anwar dalam unggahannya di Threads.

Dia pun menyayangkan insiden tersebut, terlebih sikap 'gemas' yang dilakukan secara berlebihan itu hingga menimbulkan bekas luka fisik.

Oleh karena itu, pembawa acara tersebut pun memberikan teguran terbuka agar kejadian serupa tak lagi terulang di kemudian hari.

"Maaf ya lain kali enggak boleh begitu. Mending cubit kue tete daripada tete saya bu, sampe bekas ini," ucap Anwar BAB.

