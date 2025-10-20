Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Geram, Murid SMAN 11 Semarang Tuntut Keadilan untuk Korban Skandal Smanse

Senin, 20 Oktober 2025 – 13:03 WIB
Geram, Murid SMAN 11 Semarang Tuntut Keadilan untuk Korban Skandal Smanse
Para siswa menuntut keadilan bagi korban deepfake atau konten palsu pornografi berbasis AI 'Skandal Smanse' yang dibuat Chiko Radityatama Agung Putra. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Ratusan siswa SMAN 11 Semarang menyuarakan tuntutan keadilan bagi korban kasus konten deepfake atau video palsu pornografi 'Skandal Smanse'.

Konten tersebut dibuat oleh Chiko Radityatama Agung Putra, alumnus SMAN 11 Semarang yang juga mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip).

Aksi tersebut berlangsung seusai apel rutin di Lapangan SMAN 11 Semarang, Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Senin (20/10).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah Emma Rachmawati hadir sebagai pembina apel tersebut.

Apel pagi itu, juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah Syamsudin, Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Jawa Tengah Kustrisaptono dan diikuti seluruh guru SMAN 11 Semarang.

Seusai apel, para siswa membubarkan barisan lalu membentangkan spanduk putih bertuliskan berbagai seruan protes, antara lain “Kami Butuh Keadilan”, “Korban Butuh Keadilan”, “Justice for SMA 11”, dan “Roro Out”.

Satu di antara siswa, Albani Telanae P menyampaikan pernyataan terbuka di hadapan rekan-rekannya.

Dia menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak sekolah maupun pihak yang berwenang mengenai proses penanganan kasus 'Skandal Smanse'.

Ratusan murid SMAN 11 Semarang mendesak keadilan untuk korban Skandal Smanse, begini tuntutannya.

