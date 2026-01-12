Geram, Umuh Muchtar Siap Cari Pelaku Teror Pembunuhan Keluarga Thom Haye

Senin, 12 Januari 2026 – 13:09 WIB

jpnn.com - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar menyayangkan adanya teror yang diterima pemain Persib Thom Haye seusai menyelesaikan laga big match melawan Persija Jakarta.

Pada laga yang dimenangkan Persib itu, Thom Haye berkontribusi dalam terciptanya sejumlah peluang.

Namun, seusai pertandingan, dia mengaku menerima pesan ancaman pembunuhan yang menyasar keluarganya.

Umuh Muchtar Siap Memburu Pelaku Teror Keluarga Thom Haye

Umuh bereaksi keras dan menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Pelaku teror pembunuhan tersebut kini tengah dalam pencarian, berbekal ciri-ciri yang diterima pemain kelahiran Belanda itu.

"Ini sepak bola, olahraga. Apa pun yang terjadi tidak boleh ada ancaman pembunuhan."

"Orang yang mengancam itu lagi dilacak dan pasti akan segera ditemukan, lalu kami tuntut," ucap Umuh.

Umuh Minta Thom Haye Tetap Tenang

Sosok bos Persib itu memastikan pesan mengerikan yang diterima keluarga Haye hanyalah sebuah ancaman.