Gerbang Tol Fatmawati 2 Digratiskan hingga Akhir Oktober Urai Kemacetan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang uji coba pembukaan Gerbang Tol Fatmawati 2 hingga akhir Oktober 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan itu diambil setelah evaluasi lima hari terakhir menunjukkan hasil positif dalam mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

“Ini (pembukaan gerbang tol) bisa dilanjutkan sampai akhir Oktober karena terbukti mampu mengurangi kemacetan,” ujar Pramono, dikutip Senin (22/9).

Diketahui, Gerbang Tol Fatmawati 2 di Jalan R.A. Kartini kerap menjadi titik rawan macet, terutama pada jam sibuk.

Selama masa uji coba, akses tol tersebut dibuka secara gratis bagi pengguna jalan, sehingga mengurangi beban lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang dan arteri R.A. Kartini.

Berdasarkan hasil evaluasi uji coba pada 15–19 September 2025, tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 mencapai 3.052 kendaraan, atau rata-rata 610 kendaraan per hari.

Perbandingan data sebelum dan sesudah uji coba menunjukkan hasil positif. Pada periode 25–29 Agustus 2025, volume lalu lintas rata-rata pada jam puncak di Jalan R.A. Kartini mencapai 3.774,81 satuan mobil penumpang per jam.

Namun, selama uji coba, angka itu turun menjadi 3.127,44 satuan mobil penumpang per jam, atau menurun 17,15 persen.