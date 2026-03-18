JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Gerbong Kepelatihan John Herdman di Timnas Indonesia Lebih Ramping dan Banyak Diisi Pelatih Lokal

Rabu, 18 Maret 2026 – 21:43 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat datang ke undian Piala AFF 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komposisi kepelatihan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman mulai tersusun menjelang FIFA Series 2026.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1970 itu terkini mempertahankan Damian van Rensburg sebagai pelatih kiper.

Pria asal Afrika Selatan itu diketahui sudah masuk ke dalam staf kepelatihan Timnas Indonesia sejak era Patrick Kluivert.

Tercatat sebelumnya John menunjuk Dzikry Lazuardi sebagai analis skuad Garuda.

Barisan pelatih lokal lainnya yang bekerja sama bareng Herdman juga ada Nova Arianto serta Sofie Iman sebagai asisten pelatih dan strength and conditioning.

Gerbong pria asal Inggris tersebut sejauh ini hanya Simon Grayson dan Cesar Meylan.

Komposisi sejatinya lebih ramping ketimbang sebelumnya di era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert.

STY tercatat membawa sembilan asisten pelatih asal Korea untuk melengkapi komposisi kepelatihan.

