Gercep! Pemprov Jateng Buka Hotline 08112622000 untuk Pengaduan Keracunan Menu MBG

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov) membuka akses langsung atau hotline bernomor 0811-2622-000 untuk pengaduan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan mengakses saluran langsung tersebut, masyarakat bisa melapor, bertanya, bahkan memberikan masukan terkait menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar mengatakan 35 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jateng juga memiliki saluran pengaduan serupa. Dia memerinci Dinkes Kota Magelang memiliki Call Center SaberMaya di nomor 0851-4835-8535.

Baca Juga: Speling Pemprov Jateng Berikan Layanan Kejiwaan Buat Lansia Rentan Depresi

“Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ujar Yunita pada Jumat (10/10/2025).

Menurut Yunita, layanan aduan yang masuk bukan hanya soal dugaan keracunan, melainkan juga keluhan mengenai menu yang dirasa tidak sesuai standar.

Selanjutnya, dinas kesehatan melalui koordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menindaklanjuti laporan maupun pengaduan yang masuk.

“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” tuturnya.