Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gercep! Pemprov Jateng Buka Hotline 08112622000 untuk Pengaduan Keracunan Menu MBG

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 11:33 WIB
Gercep! Pemprov Jateng Buka Hotline 08112622000 untuk Pengaduan Keracunan Menu MBG - JPNN.COM
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov) membuka akses langsung atau hotline bernomor 0811-2622-000 untuk pengaduan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan mengakses saluran langsung tersebut, masyarakat bisa melapor, bertanya, bahkan memberikan masukan terkait menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar mengatakan 35 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jateng juga memiliki saluran pengaduan serupa. Dia memerinci Dinkes Kota Magelang memiliki Call Center SaberMaya di nomor 0851-4835-8535.

Baca Juga:

“Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ujar Yunita pada Jumat (10/10/2025).

Gercep! Pemprov Jateng Buka Hotline 08112622000 untuk Pengaduan Keracunan Menu MBG

Menurut Yunita, layanan aduan yang masuk bukan hanya soal dugaan keracunan, melainkan juga keluhan mengenai menu yang dirasa tidak sesuai standar.

Baca Juga:

Selanjutnya, dinas kesehatan melalui koordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menindaklanjuti laporan maupun pengaduan yang masuk.

“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” tuturnya.

Pemprov Jateng Pemprov membuka akses langsung atau hotline bernomor 0811-2622-000 untuk pengaduan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  MBG  makan bergizi gratis  Ahmad Luthfi  BGN  keracunan MBG 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp