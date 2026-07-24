Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Artikel - Opini

Gereja Katolik dan Masa Depan PMKRI

Oleh: Ferdinandus Wali Ate - Calon Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026–2028 & Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI Periode 2024–2026

Jumat, 24 Juli 2026 – 08:42 WIB
Gereja Katolik dan Masa Depan PMKRI - JPNN.COM
Calon Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026–2028 & Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI Periode 2024–2026, Ferdinandus Wali Ate. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Bangsa ini sedang menghadapi paradoks yang tidak sederhana.

Di satu sisi, kemajuan teknologi melaju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia.

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), transformasi digital, dan arus informasi tanpa batas telah membuka peluang besar bagi peradaban.

Baca Juga:

Namun di sisi lain, kita justru menyaksikan gejala kemunduran dalam ruang etika.

Hoaks diproduksi lebih cepat daripada kebenaran, ujaran kebencian lebih mudah viral dibandingkan dialog, politik uang masih menjadi jalan pintas menuju kekuasaan, sementara korupsi tetap menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis melahirkan kemajuan moral.

Baca Juga:

Di tengah kenyataan tersebut, Gereja Katolik dipanggil untuk kembali menemukan makna terdalam dari kehadirannya.

Gereja tidak boleh berhenti menjadi sekadar ruang liturgi yang ramai pada hari Minggu, tetapi harus menjadi rumah pembentukan manusia seutuhnya.

PMKRI harus menjadi garam yang memberi rasa, terang yang memberi arah, dan hati nurani yang terus menjaga Indonesia agar tidak kehilangan jiwanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PMKRI  PP PMKRI  Gereja Katolik  Ferdinandus Wali Ate 
BERITA PMKRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp