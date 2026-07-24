Gereja Katolik dan Masa Depan PMKRI

Gereja Katolik dan Masa Depan PMKRIOleh: Ferdinandus Wali Ate - Calon Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026–2028 & Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI Periode 2024–2026
jpnn.com - Bangsa ini sedang menghadapi paradoks yang tidak sederhana.
Di satu sisi, kemajuan teknologi melaju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia.
Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), transformasi digital, dan arus informasi tanpa batas telah membuka peluang besar bagi peradaban.
Namun di sisi lain, kita justru menyaksikan gejala kemunduran dalam ruang etika.
Hoaks diproduksi lebih cepat daripada kebenaran, ujaran kebencian lebih mudah viral dibandingkan dialog, politik uang masih menjadi jalan pintas menuju kekuasaan, sementara korupsi tetap menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis melahirkan kemajuan moral.
Di tengah kenyataan tersebut, Gereja Katolik dipanggil untuk kembali menemukan makna terdalam dari kehadirannya.
Gereja tidak boleh berhenti menjadi sekadar ruang liturgi yang ramai pada hari Minggu, tetapi harus menjadi rumah pembentukan manusia seutuhnya.