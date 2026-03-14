Gereja Santa Theresia Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Kampung Bali

Sabtu, 14 Maret 2026 – 09:18 WIB
Gereja Santa Theresia Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Kampung Bali - JPNN.COM
Pastor Kepala Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ secara simbolis menyerahkan souvenir kepada perwakilan anak-anak pada acara berbuka puasa bersama yang digelar PSE Santa Theresia di RPTRA Kampung Bali, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gereja Santa Theresia Jakarta menggelar acara Buka Puasa Bersama anak yatim piatu di wilayah Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Sebanyak lebih dari 100 anak-anak mengikuti acara buka puasa bersama yang berlangsung di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kelurahan Bali.

Kegiatan ini merupakan program dari Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Paroki Santa Theresia.

Gereja Santa Theresia Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Kampung Bali

Dalam pelaksanaan program tersebut, PSE bekerja sama dengan Seksi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK), Seksi Komsos, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Santa Theresia, umat di Wilayah Filipus, Paroki Santa Theresia Jakarta.

PSE juga bekerja sama dengan Paroki Internasional Santo Petrus Kanisius Jakarta, Pemerintah Kelurahan Kampung Bali dan Pengelola RPTRA Kampung Bali.

Sebelum acara berbuka, Pastor Kepala Paroki Santa Theresia, Romo Benny Beatus Wetty, SJ secara simbolis menyerahkan souvenir kepada perwakilan anak-anak yang hadir.

“Lewat acara buka puasa bersama ini, Kami dari Gereja Santa Theresia hendak mendukung adik-adik yang mengamalkan ibadahnya agar adik-adik sungguh-sungguh berpuasa dengan baik,” ujar Romo Benny Beatus Wetty, SJ.

Gereja Santa Theresia Jakarta menggelar acara Buka Puasa Bersama anak yatim piatu di wilayah Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

