Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Gerindra Bakal Cabut Keanggotaan Immanuel Ebenezer dari Partai

Senin, 25 Agustus 2025 – 15:26 WIB
Gerindra Bakal Cabut Keanggotaan Immanuel Ebenezer dari Partai - JPNN.COM
Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan pihaknya bakal mecabut kartu tanda anggota (KTA) milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.

KTA tersebut bakal dicabut karena Immanuel menjari tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Saya kira proses di partai juga akan segera menyusul. Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” ucap Sugiono di Istana Negara, pada Senin (25/8).

Baca Juga:

Menurut Sugi, Noel bukanlah kader dari partai berlambang kepala burung garuda itu. Noel hanya berstatus sebagai anggota.

“Kader ini syaratnya adalah mereka yang melewati suatu proses kaderisasi ada beberapa tingkatan dan sepanjang ingatan saya Pak Noel itu belum pernah mengikuti kaderisasi di Gerindra,” jelasnya.

Noel disebut bergabung dengan Gerindra sebagai anggota karena mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif pada 2024z

Baca Juga:

“Nah, proses yang akan kami lakukan tentu saja akan mengevaluasi keanggotaan tersebut,” kata Menteri Luar Negeri itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan pihaknya bakal mencabut kartu tanda anggota (KTA) milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Immanuel Ebenezer  kartu tanda anggota  kartu tanda anggota Gerindra  Gerindra  Wamenaker Noel 
BERITA IMMANUEL EBENEZER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp