Gerindra Resmikan Masgar AI, Mesin Informasi Partai

jpnn.com, JAKARTA - DPP Gerindra di kantor mereka, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/11) meluncurkan mesin pencarian berkaitan parpol berkelir putih dan emas itu yang dinamai Masgar AI.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Budisatrio Djiwandono menyebut mesin pencarian dari kecerdasan buatan dibuat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Hal demikian dikatakan Budisatrio dalam acara Visitasi Badan Publik Monitoring & Evaluasi 2025 Komisi Informasi Pusat (KIP) di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Rabu ini.

"Pada sore hari ini juga kami meluncurkan yang dinamakan Masgar AI. Itu sebuah AI engine supaya publik yang datang ke website Partai Gerindra mau mencari informasi seputar Partai Gerindra," ujar Budisatrio, Rabu.

Legislator Komisi I DPR RI itu berharap Gerindra bertransformasi menjadi parpol yang modern, profesional, dan akuntabel setelah Masgar AI diluncurkan.

"Kami sangat senang, kami bersatu berpartisipasi untuk menjadikan Partai Gerindra partai yang modern, yang transparan, yang profesional, akuntabel dan terus berkarya bagi masyarakat Indonesia," ujar Budisatrio.

Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu mengatakan Partai Gerindra memperoleh atensi dan bimbingan dari KIP terkait pentingnya keterbukaan dan akses terhadap informasi badan publik.

"Partai Gerindra memegang teguh komitmen untuk menjadi partai yang transparan, akuntabel, memberikan informasi seluas-luasnya dan kami akan terus berinovasi untuk menyediakan dan memberikan informasi ke publik sebaik-baiknya," ujar Budi.