Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Gerindra Semarang Waspadai Manuver Politik Budi Arie

Sabtu, 08 November 2025 – 02:22 WIB
Gerindra Semarang Waspadai Manuver Politik Budi Arie - JPNN.COM
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso. FOTO: Source for JPNN.com.

jpnn.com - Kabar bahwa Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi berencana bergabung ke Gerindra mendapat respons serius dari kader partai berlambang garuda di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso (Joss) menanggapi bahwa partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang untuk kepentingan bangsa.

Gerindra Semarang Waspadai Manuver Politik Budi ArieKetua Umum PROJO Budi Arie Setiadi berpidato pada pembukaan Kongres III organisasinya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025). Budi Arie Setiadi menyerukan kepada seluruh sukarelawan PROJO yang menghadiri kongres itu untuk memperkuat agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

Baca Juga:

“Partai Gerindra terbuka kepada siapa pun yang ingin berjuang demi kemaslahatan umat dan kepentingan negara. Namun, kami juga perlu mencermati rekam jejak dan konteks politiknya. Dalam hal ini, kami menyoroti isu masuknya Budi Arie ke Gerindra,” ujar Joko, Jumat (7/11).

Bahkan, kabar masuknya eks Menteri Koperasi itu juga menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi kader DPC Gerindra Kota Semarang.

Menurut Joko, meski Budi Arie sempat mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, posisinya sebagai mantan pembantu presiden di kabinet menjadi catatan tersendiri.

Baca Juga:

Dia mengingatkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, seorang pejabat yang bermasalah dalam kinerja akan mendapat peringatan hingga berujung reshuffle jika tak menunjukkan perbaikan.

“Sebagai kader di bawah, kami tentu bertanya-tanya ada apa dengan reshuffle Budi Arie. Jangan sampai Partai Gerindra dijadikan tameng politik bagi seseorang yang mungkin sedang mencari perlindungan,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso (Joss) mewaspadai manuver politik Ketum Projo Budi Arie yang dicurigai mencari perlindungan politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Budi Arie  Budi Arie Setiadi  Gerindra  Djoko Santoso  Prabowo  Prabowo Subianto  Projo 
BERITA BUDI ARIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp