Gerindra Semarang Waspadai Manuver Politik Budi Arie

jpnn.com - Kabar bahwa Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi berencana bergabung ke Gerindra mendapat respons serius dari kader partai berlambang garuda di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso (Joss) menanggapi bahwa partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu terbuka bagi siapa pun yang ingin berjuang untuk kepentingan bangsa.

“Partai Gerindra terbuka kepada siapa pun yang ingin berjuang demi kemaslahatan umat dan kepentingan negara. Namun, kami juga perlu mencermati rekam jejak dan konteks politiknya. Dalam hal ini, kami menyoroti isu masuknya Budi Arie ke Gerindra,” ujar Joko, Jumat (7/11).

Bahkan, kabar masuknya eks Menteri Koperasi itu juga menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi kader DPC Gerindra Kota Semarang.

Menurut Joko, meski Budi Arie sempat mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, posisinya sebagai mantan pembantu presiden di kabinet menjadi catatan tersendiri.

Baca Juga: DPC Gerindra Makassar Menolak Keras Ketum Projo Budi Arie Gabung Gerindra

Dia mengingatkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, seorang pejabat yang bermasalah dalam kinerja akan mendapat peringatan hingga berujung reshuffle jika tak menunjukkan perbaikan.

“Sebagai kader di bawah, kami tentu bertanya-tanya ada apa dengan reshuffle Budi Arie. Jangan sampai Partai Gerindra dijadikan tameng politik bagi seseorang yang mungkin sedang mencari perlindungan,” ujarnya.