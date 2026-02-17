Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Gerobak Harapan dari PIK2 untuk Menggerakkan Roda UMKM Teluknaga

Selasa, 17 Februari 2026 – 14:14 WIB
Gerobak Harapan dari PIK2 untuk Menggerakkan Roda UMKM Teluknaga
PIK2 menyerahkan 42 gerobak untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa (10/2/2026). Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali mewujudkan komitmen untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Pada Selasa lalu (10/2/2026), anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) itu menyerahkan 42 gerobak untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyerahan gerobak untuk usaha tersebut merupakan bagian dari program CSR bertema 'UMKM BANGKIT – Bersama Aktifkan Nilai Gerakan Kemajuan Industri Tangguh' guna membantu para pedagang kecil di Teluknaga.

Direktur Estate Management ASG Dr. Ir. H. Restu Mahesa, M.M Restu Mahesa mengharapkan bantuan tersebut menjadi pemantik semangat baru.

“Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa menjadi penambah semangat buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua pelaku UMKM di Kecamatan Teluknaga, khususnya di Kabupaten Tangerang akan lebih maju lagi,” tutur Restu.

Kini di sudut-sudut Kecamatan Teluknaga, derit roda gerobak pelaku UMKM menggulirkan semangat baru. Bagi banyak pelaku usaha mikro harian, gerobak bukan sekadar alat berdagang, melainkan juga sumber dapur keluarga, biaya sekolah anak, hingga penopang ekonomi rumah tangga.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun, di tingkat mikro, keterbatasan modal dan sarana masih menjadi kendala klasik.

ASG pun merancang program UMKM BANGKIT itu untuk menjawab persoalan paling mendasar tersebut, yakni akses terhadap sarana produktif. Gerobak usaha diberikan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan penjualan, sekaligus memperbaiki tampilan usaha agar lebih kompetitif.



TAGS   PIK2  UMKM  PIK  teluknaga  Pantai Indah Kapuk 
