JPNN.com - Kriminal

Gerombolan Bermotor Bawa Sajam-Air Keras di Jaktim

Jumat, 26 Desember 2025 – 16:53 WIB
Kapolsek Pulogadung Kompol Suroto di Jakarta Timur, Rabu (29/10/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA - Gerombolan bermotor membuat onar di Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim).

Mereka berteriak dan mengejek warga yang yang bertugas sebagai siskamling.

"Kasus tersebut terjadi pada Kamis (25/12) sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Raya Bekasi Nomor 18 RW 04, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jaktim," kata Kapolsek Pulogadung Kompol Suroto dalam keterangannya, Jumat.

Dia mengatakan telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).

"Sekitar pukul 04.30 WIB melintas tiga sepeda motor yang berbonceng tiga berhenti di seberang pintu portal RW 04 sambil berteriak dan mengejek atau meledek (provokasi) ke arah portal RW 04," katanya.

Melihat kejadian tersebut, kedua saksi menutup dan mengunci pagar portal RW 04 yang kemudian mundur ke arah permukiman.

"Menurut kedua saksi, mereka melihat ada yang membawa senjata tajam jenis corbek dan celurit serta adanya siraman air yang diduga sebagai air keras karena berasap saat mengenai aspal," katanya.

Selanjutnya, kedua saksi langsung melapor ke ketua RW setempat. Pada kejadian tersebut tidak ada korban luka maupun korban jiwa.

