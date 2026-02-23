Close Banner Apps JPNN.com
Gescita Berbagi di Masjid Sunda Kelapa, Dari Lomba Hingga Cek Kesehatan Gratis

Senin, 23 Februari 2026 – 14:14 WIB
Gescita Berbagi di Masjid Sunda Kelapa, Dari Lomba Hingga Cek Kesehatan Gratis
Yayasan Gescita Peduli Bangsa (Gescita), sukses menggelar kegiatan Gescita Berbagi di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta pada 21-22 Februari 2026. Foto: Dok. Gescita

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Gescita Peduli Bangsa (Gescita), organisasi yang berfokus pada pelayanan kesehatan serta edukasi ibu dan anak, sukses menggelar kegiatan Gescita Berbagi di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta pada pada 21-22 Februari 2026

Kegiatan berbagi tersebut merupakan program rutin bulanan dari Yayasan Gescita sejak beberapa tahun lalu, dan kemarin menjadi bagian kolaborasi dari acara Ramadhankustik 2026 yang diselenggarakan di masjid tersebut.

Selama dua hari pelaksanaan, Yayasan Gescita menyediakan layanan cek kesehatan gratis bagi seluruh jamaah yang hadir.

Pemeriksaan yang diberikan mencakup parameter kesehatan dasar, sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain itu, diselenggarakan pula lomba mewarnai yang menarik, hasil kolaborasi dengan Suku Dinas Pariwisata Jakarta Pusat, Masjid Agung Sunda Kelapa, dan RISKA (Remaja Islam Sunda Kelapa), serta didukung oleh Crayon Jenia.

Lomba tersebut bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga, jamaah, dan generasi muda.

Kegiatan Gescita Berbagi merupakan wujud komitmen Yayasan Gescita Peduli Bangsa dalam memberikan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta mendukung pengembangan potensi anak-anak melalui aktivitas kreatif, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Tidak hanya itu, Yayasan Gescita juga berbagi kebahagiaan dengan memberikan apresiasi kepada seluruh marbot Masjid Sunda Kelapa atas dedikasi mereka dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah.

Yayasan Gescita Peduli Bangsa (Gescita), sukses menggelar kegiatan Gescita Berbagi di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta pada pada 21-22 Februari 2026.

