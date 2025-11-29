Gescita dan Rumah Priwit Salurkan Bantuan ke Yayasan Al Fajar Berseri

jpnn.com, BEKASI - Ges dan Shinta Priwit terus melanjutkan komitmen dalam aksi sosial. Setelah sukses berkolaborasi meluncurkan lagu Namaku Indonesia, berbagai kegiatan terus dilakukan.

Melalui Gescita Peduli Bangsa dan Rumah Priwit Indonesia, Ges dan Shinta Priwit kini menyalurkan bantuan dan dukungan kepada Yayasan Al Fajar Berseri, sebuah yayasan yang fokus pada pendampingan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

"Kunjungan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas kesehatan jiwa dan mental yang kita miliki. Masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu dan mendukung," ungkap Ges dalam keterangan resmi, Sabtu (29/11).

"Dengan rasa syukur itulah, kami percaya bahwa 'Namaku Indonesia' bukan hanya tentang mempromosikan keindahan negeri, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dan memberikan dampak positif bagi sesama," sambung Shinta.

Dalam kegiatan tersebut, Ges dan Shinta Priwit bersama tim Gescita Peduli Bangsa dan Rumah Priwit Indonesia juga terlihat berinteraksi langsung dengan para penghuni yayasan.

Rombongan datang memberikan semangat, dan berbincang dengan para pasien serta lansia.

"Kami sangat senang dan berterima kasih atas kunjungan dari Ibu Ges, Mbak Shinta Priwit, Gescita Peduli Bangsa, dan Rumah Priwit Indonesia," beber Pak Marsan, pemilik Yayasan Al Fajar Berseri.

Ges berharap kegiatan sosial tersebut dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama, khususnya bagi yang membutuhkan, tidak perlu besar yang penting konsisten dengan niat tulus.