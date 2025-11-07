Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Gesrek Festival 2025, Tiket Murah Hingga Puluhan Musisi Ternama

Jumat, 07 November 2025 – 19:09 WIB
Gesrek Festival 2025, Tiket Murah Hingga Puluhan Musisi Ternama - JPNN.COM
Gesrek Festival 2025 akan digelar selama tiga hari penuh, 28-30 November 2025 di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta. Foto: Dok. GSrek Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Gesrek Festival 2025 akan digelar selama tiga hari penuh, 28-30 November 2025 di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta.

Memasuki usia satu dekade, GSrek Indonesia kembali membuat gebrakan besar. Komunitas motor adventure lintas merek yang lahir pada 16 November 2015 itu merayakan perjalanan sepuluh tahunnya dengan dua agenda spektakuler: The Grand Tour 2: ADV Rally 2025 dan Gesrek Festival 2025.

Tidak hanya menjadi ajang kumpul para pecinta adventure riding, dua kegiatan tersebut juga terbuka untuk masyarakat umum.

Baca Juga:

Di bawah kepemimpinan Ahmad Dipo Ditiro, GSrek Indonesia tumbuh menjadi salah satu komunitas motor paling solid dan berpengaruh di Tanah Air.

Dengan semangat Ride for Impact, setiap kegiatan yang mereka gelar selalu membawa makna lebih dari sekadar touring. Mereka berupaya agar setiap perjalanan juga memberi dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

“GSrek Indonesia lahir dari semangat menjelajah, tumbuh karena solidaritas, dan bertahan karena kepedulian. The Grand Tour 2 dan Gesrek Festival bukan sekadar perayaan, tapi penguat komitmen kami: riding dengan tujuan, berpetualang dengan makna, dan memberi dampak bagi sekitar," ungkap Ahmad Dipo.

Baca Juga:

Setelah sukses dengan berbagai kegiatan sosial dan touring lintas daerah, GSrek Indonesia kini siap menutup Adventure Universe Phase 1 lewat acara musik yang megah dan inklusif, Gesrek Festival 2025.

Bertempat di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, Gesrek Festival 2025 akan digelar selama tiga hari penuh, 28-30 November 2025. Festival itu digagas oleh Project Director Hendra Saputra sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat luas dan para pencinta musik Tanah Air.

Gesrek Festival 2025 akan digelar selama tiga hari penuh, 28-30 November 2025 di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gesrek Festival 2025  Gesrek Festival  gsrek indonesia  gsrek 
BERITA GESREK FESTIVAL 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp