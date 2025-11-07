Gesrek Festival 2025, Tiket Murah Hingga Puluhan Musisi Ternama

jpnn.com, JAKARTA - Gesrek Festival 2025 akan digelar selama tiga hari penuh, 28-30 November 2025 di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta.

Memasuki usia satu dekade, GSrek Indonesia kembali membuat gebrakan besar. Komunitas motor adventure lintas merek yang lahir pada 16 November 2015 itu merayakan perjalanan sepuluh tahunnya dengan dua agenda spektakuler: The Grand Tour 2: ADV Rally 2025 dan Gesrek Festival 2025.

Tidak hanya menjadi ajang kumpul para pecinta adventure riding, dua kegiatan tersebut juga terbuka untuk masyarakat umum.

Di bawah kepemimpinan Ahmad Dipo Ditiro, GSrek Indonesia tumbuh menjadi salah satu komunitas motor paling solid dan berpengaruh di Tanah Air.

Dengan semangat Ride for Impact, setiap kegiatan yang mereka gelar selalu membawa makna lebih dari sekadar touring. Mereka berupaya agar setiap perjalanan juga memberi dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

“GSrek Indonesia lahir dari semangat menjelajah, tumbuh karena solidaritas, dan bertahan karena kepedulian. The Grand Tour 2 dan Gesrek Festival bukan sekadar perayaan, tapi penguat komitmen kami: riding dengan tujuan, berpetualang dengan makna, dan memberi dampak bagi sekitar," ungkap Ahmad Dipo.

Setelah sukses dengan berbagai kegiatan sosial dan touring lintas daerah, GSrek Indonesia kini siap menutup Adventure Universe Phase 1 lewat acara musik yang megah dan inklusif, Gesrek Festival 2025.

Bertempat di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta, Gesrek Festival 2025 akan digelar selama tiga hari penuh, 28-30 November 2025. Festival itu digagas oleh Project Director Hendra Saputra sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat luas dan para pencinta musik Tanah Air.