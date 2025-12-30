Getek Oleng, Herman Tenggelam di Sungai Siguci

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Herman (32) warga Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur hilang tenggelam di Sungai Siguci, Minggu (28/12/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurut informasi, kejadian berawal pada minggu sekitar pukul 17.00 WIB, korban bersama dua orang rekannya hendak pulang ke desanya dengan menaiki perahu getek.

Setelah selesai bekerja membersihkan lahan milik bapak Halim yang berada di seberang sungai. Ketika berada ditengah sungai tiba-tiba perahu getek yang mereka tumpangi mengalami mati mesin yang mengakibatkan perahu menjadi oleng dan mereka terjatuh ke sungai.

Kedua rekan korban selamat dengan cara berenang ketepi sungai. Namun, naas dialami korban tubuhnya seketika terseret arus hingga membuatnya tenggelam.

"Pencarian sudah kami lakukan sejak kemarin dan untuk metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua Search And Rescue Unit (SRU) dan dua Sektor," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang melalui Kasi Operasinya Manca Rahwanto, Selasa (30/12/2025).

SRU 1 melakukan pencarian dengan cara penyisiran di atas permukaan air secara visual menggunakan perahu karet dan perahu-perahu milik masyarakat hingga radius 20 Km² ke arah Timur laut serta melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai.

Sedangkan SRU 2 jika dimungkinkan akan melakukan pencarian dengan cara penyelaman serta akan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada disepanjang pesisir aliran sungai.

"Semoga dengan berbagai upaya yang kami lakukan ini korban dapat segera ditemukan," kata Manca. (mcr35/jpnn)