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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ghana Korban Terakhir, Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026

Sabtu, 04 Juli 2026 – 10:54 WIB
Ghana Korban Terakhir, Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Momen pada akhir laga Kolombia vs Ghana di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - KANSAS CITY - Ghana gagal membendung Kolombia masuk ke 16 Besar Piala Dunia 2026.

Pada laga terakhir di 32 Besar di Kansas City Stadium, Sabtu (4/7) siang WIB, Kolombia cukup butuh satu gol untuk menjadikan Ghana sebagai tim terakhir yang gugur fase knock out pertama PD 2026 itu.

Gol itu menjadi satu dari sedikit momen hebat pada laga tersebut.

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Pertandingan Kolombia vs Ghana lebih banyak diwarnai perebutan bola, sedikit peluang gol. Satu-satunya gol yang lahir dari pertarungan itu diciptakan Jhon Arias pada menit ke-14.

Kolombia masuk 16 Besar, menghadapi Swiss yang menyingkirkan Aljazair.

Fase 16 Besar Piala Dunia 2026 dibuka dengan laga Kanada vs Maroko, Minggu dini hari nanti, mulai pukul 00.00, disambung dengan Prancis vs Paraguay mulai pukul 04.00 WIB.

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Pemenang dari dua partai awal di 16 Besar itu ketemu di perempat final. (fifa/jpnn)

Ghana Korban Terakhir, Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026fifa

16 Besar Piala Dunia 2026 Minggu dini hari sampai pagi Kanada vs Maroko dan Paraguay vs Prancis

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  Ghana  Kolombia  Piala Dunia 2026 
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