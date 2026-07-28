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JPNN.com - Ekonomi - Industri

GHES 2026: PLN Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Hidrogen Nasional

Selasa, 28 Juli 2026 – 16:39 WIB
GHES 2026: PLN Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Hidrogen Nasional - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan sambutannya pada Opening Ceremony Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition (GHES) 2026 di Jakarta (21/7). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui pembangunan ekosistem hidrogen nasional.

Langkah tersebut disampaikan dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition (GHES) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (21/7).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hidrogen memiliki peran strategis dalam mendukung transisi energi dan mewujudkan kemandirian energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

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“Pengembangan hidrogen sejalan dengan arahan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo. Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi hidrogen karena bahan bakunya tersedia melimpah, mulai dari air, gas, batu bara, hingga biomassa.

Melalui pengembangan ekosistem hidrogen yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja baru.

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Dia menambahkan percepatan pengembangan ekosistem hidrogen membutuhkan dukungan empat faktor utama, yakni kesiapan teknologi, terbentuknya pasar, ketersediaan investasi, dan regulasi yang mampu mempercepat implementasi proyek.

“Yang pertama adalah teknologi, kedua pasar, ketiga investor, dan keempat regulasi. Pemerintah sangat terbuka untuk mendiskusikan regulasi apa yang dibutuhkan agar percepatan pengembangan hidrogen dapat berjalan lebih efisien,” katanya.

PLN menegaskan komitmennya membangun ekosistem hidrogen nasional guna mendukung transisi energi bersih.

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TAGS   GHES 2026  PLN  hidrogen  Bahlil Lahadalia  Menteri Esdm 

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