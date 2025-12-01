Ghina Khairani Guniandi Melaju Mulus ke 16 Besar Sirnas Premier 2025

Senin, 01 Desember 2025 – 17:15 WIB

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putri remaja Ghina Khairani Guniandi mengawali perjuangan di Sirnas Premier 2025 dengan meraih kemenangan.

Berlaga di GOR Tanjung Priok, Jakarta, Senin (1/12/2025), pemain kelahiran 18 Juni 2009 itu melangkah ke 16 besar seusai mengalahkan wakil PB Tangkas Lynn Aileen dengan skor 21-4, 21-7.

Tantangan Selanjutnya Menanti

Kemenangan ini membuat Ghina akan menghadapi wakil PB Djarum Victoria Grace Matriksa.

Sebelumnya, Victoria mengalahkan Aurasyifa Widia Purnama (PB Pelatprov PBSI Jawa Timur) dua gim langsung, 22-20, 21-8.

Ghina menjadi sorotan setelah sepanjang tahun tampil impresif. Pemain asal Majalengka itu merupakan kampiun Piala Kapolri 2025, Sirnas Jawa Tengah 2025, serta Sirnas Jakarta 2025

Prestasi tersebut kian sempurna setelah Gihina meraih medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

Raihan ini membuat Ghina kini menempati posisi Top 20 ranking pebulu tangkis nasional dengan 4.994 angka.

Konsistensi Ghina diharapkan terus berlanjut di Sirnas Premier 2025, sekaligus membawanya meraih gelar juara dan tiket seleksi nasional (Seleknas) ke Pelatnas Cipayung.