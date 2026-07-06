GHO$$ Mulai Perjalanan Baru dengan The Whitest Blackout

jpnn.com, JAKARTA - Band dark-pop asal Jakarta, GHO$$ akhirnya merilis album penuh perdana yang bertitel The Whitest Blackout.

Album yang diluncurkan setelah GHO$$ melewati perjalanan hampir satu dekade tersebut menjadi antitesis dari mini album The Blackest Whiteout (2017).

Bila rilisan sebelumnya menggambarkan momen ketika kesadaran perlahan menghilang menuju kegelapan, The Whitest Blackout justru merepresentasikan fase ketika cahaya mulai kembali hadir, menjadi sebuah metafora tentang bangkit dari kehilangan, trauma, dan proses penerimaan realitas baru.

Masih mengusung karakter khas dark pop, trip-hop, dan musik alternative yang berkembang di era 90-an, album itu menghadirkan 12 lagu yang saling terhubung oleh satu benang merah emosional.

Dibuka oleh Train, sebuah komposisi ambient yang menjembatani dua fase perjalanan GHO$$, album ini kemudian membawa pendengar memasuki berbagai kisah

tentang depresi dalam Her, keberanian keluar dari hubungan yang abusif 2N8, hingga seseorang yang terus terjebak dalam siklus penderitaannya sendiri Dude.

Perjalanan emosional tersebut dilanjutkan dengan Break yang menampilkan kontribusi vokal dari Madukina, menggambarkan proses refleksi tentang kerinduan pada pelarian di masa lalu sekaligus harapan bahwa setiap luka pada akhirnya akan sembuh.

Kemarahan akibat kehilangan seorang sahabat dituangkan dalam My Song 6, sementara 666 menggambarkan

pertarungan tanpa akhir antara akal sehat dan sisi gelap yang dimiliki setiap manusia.

Di sisi lain, #SADBOYSCLUB dan Purple Season mengangkat cerita tentang hubungan yang rumit, kehilangan, dan cinta yang harus berakhir karena keadaan.