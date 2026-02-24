Ghost in the Cell Rilis Trailer, Satukan Horor dan Komedi Satir Tentang Situasi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah mendapat sambutan luar biasa di Berlin International Film Festival 2026, film Ghost in the Cell akhirnya merilis official trailer.

Film terbaru garapan sutradara Joko Anwar dan persembahan Come and See Pictures itu menjanjikan tontonan yang sangat menghibur dan berisi.

Trailer menampilkan kengerian yang ada di penjara, saat para napi dalam ruang terbatas dihantui oleh kekacauan yang meneror.

Menampilkan deretan aktor terbaik Indonesia, film ke-12 penulis dan sutradara Joko Anwar itu menggabungkan aspek horor supranatural, satir tentang politik dan situasi sosial yang terjadi di Indonesia, dikemas dengan cara yang memanjakan penonton secara visual dan audio.

Ghost in the Cell dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Bront Palarae, Danang Suryonegoro, Endy Arfian, Lukman Sardi, Mike Lucock, Yoga Pratama, Morgan Oey, Aming, Kiki Narendra, Rio Dewanto, Tora Sudiro, Almanzo Konoralma, Haydar Salishz, Arswendy Bening Swara, Dewa Dayana, Faiz Vishal, Jaisal Tanjung, dan Ho Yuhang serta memperkenalkan Magistus Miftah.

Penulis dan sutradara Joko Anwar mengungkapkan cerita di film Ghost in the Cell merupakan miniatur kehidupan rakyat, yang saat ini seperti sedang hidup dalam penjara.

“Penjara adalah cerminan hidup secara sosial dan politik. Ada pejabat lapas sebagai pemerintah, dan ada napi sebagai rakyat. Ada dinamika kuasa, dan dinamika antarnapi yang mencerminkan masyarakat kita,” ungkap penulis dan sutradara Joko Anwar.

“Film ini didesain buat penonton tertawa lepas karena melihat kehidupan kita sendiri,” tambahnya.