Ghostbuster Gelar Adrenalin Tour ke Malaysia

jpnn.com, PADANG - Band hardcore asal Padang, Ghostbuster akan segera menggelar tur ke Malaysia pada Mei 2026 mendatang.

Dalam tur bertajuk Adrenalin Tour Malaysia itu, Ghostbuster bakal menggebrak panggung di tiga kota yakni Penang pada 15 Mei 2026, Ipoh pada 16 Mei 2026, dan Kuala Lumpur pada 17 Mei 2026.

"Akhirnya bisa jalan tur ke Malaysia di tengah kesibukan kawan-kawan," kata Danny Dagor, pemain bass Ghostbuster, saat berbincang dengan JPNN.com baru-baru ini.

Band beranggotakan Aank Bengal (vokal), Danny Dagor (bas), Ibung (gitar), dan Yusyak (gitar) itu antusias bisa menggelar tur ke Malaysia di tengah kesibukan masing-masing.

Adrenalin Tour Malaysia menjadi kesempatan Ghostbuster memperkenalkan album terbaru, Insulin Adrenalin yang diluncurkan tahun lalu.

Album kedua dari Ghostbuster itu dirilis pada 15 Januari 2025 melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

Insulin Adrenalin menjadi saksi perjalanan penuh emosional yang berisi kisah-kisah sosial politik, pertemanan, hingga dinamika kehidupan sehari-hari.

Butuh proses panjang bagi Ghostbuster menyelesaikan album Insulin Adrenalin. Sepuluh materi album sebenarnya telah direkam sejak lama, namun perilisan tertunda akibat sejumlah kendala, termasuk musibah yang menimpa keluarga besar Ghostbuster.