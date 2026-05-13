Ghostbuster Lanjutkan Ekspansi ke Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Padang, Ghostbuster sukses menuntaskan rangkaian tur album Insulin Adrenalin bertajuk "Adrenalin Tour' di wilayah Sumatera.

Tur yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 itu menyambangi 5 kota, menghadirkan performa intens dengan energi khas Ghostbuster yang disambut antusias oleh para penonton di setiap titik.

Rangkaian Adrenalin Tour Sumatera dimulai dari Pekanbaru pada 4 Oktober 2025, berlanjut ke Padang pada 5 Oktober 2025, Bukittinggi pada 12 Oktober 2025, Solok pada 7 November 2025, hingga ditutup di Payakumbuh pada 8 Februari 2026.

Baca Juga: Ghostbuster Gelar Adrenalin Tour ke Malaysia

Setiap penampilan membawa pengalaman live yang solid, mempertegas identitas musikal Ghostbuster melalui materi dari album Insulin Adrenalin serta deretan lagu andalan, seperti; Insulin Adrenalin, Hantam Tirani, Pion Di Udara.

Melanjutkan momentum tersebut, Ghostbuster dijadwalkan akan memperluas jangkauan tour ke Malaysia melalui rangkaian Adrenalin Tour Malaysia pada Mei 2026.

Tiga kota telah dikonfirmasi sebagai destinasi berikutnya, yakni Penang pada 15 Mei 2026, Ipoh pada 16 Mei 2026, dan Kuala Lumpur pada 17 Mei 2026.

Ekspansi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan energi dan karakter musik Ghostbuster ke audiens yang lebih luas di kawasan regional, dan dilakukan secara DIY.

Adrenalin Tour menjadi representasi langsung dari semangat album Insulin Adrenalin—liar, intens, dan penuh tekanan emosional yang diterjemahkan ke dalam performa panggung.