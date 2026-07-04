Gian Luigi Prihatin Lihat Karyawan Tidak Bisa Bekerja Lantaran Kantor Disegel

jpnn.com, JAKARTA - Komika Gian Luigi turut prihatin melihat sejumlah karyawan yang tidak bisa bekerja lantaran penyegelan sebuah kantor di kawasan Jakarta Barat.

Kasus penyegelan yang viral di media sosial itu diduga berkaitan dengan persoalan sengketa lahan.

Melalui akun miliknya di Instagram, Gian Luigi mengaku mendengar langsung pengakuan sejumlah karyawan yang terkena dampak

"Gue dapat cerita dari karyawan-karyawan yang bekerja di wilayah Arjuna Bowling Jakarta Barat, mereka tidak bisa bekerja dan kehilangan pekerjaannya karena kantornya disegel oleh sebuah ormas, permasalahannya sengketa lahan gue enggak mau ikut campur masalah sengketanya, kalau emang ini sengketa lahan, tolong diselesaikan secara hukum tidak usah menduduki, mengirimkan ormas untuk menyegel tempat itu," ungkap Gian Luigi.

Menurutnya, dirinya tidak ingin mencampuri persoalan sengketa lahan yang kini menuai sorotan.

Dia hanya berharap polemik tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum tanpa mengorbankan nasib para karyawanm

"Bukan apa-apa, akhirnya ada karyawan-karyawan masyarakat-masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja. Maksudnya kan ormas ini seperti yang gue bilang, membantu pemerintah untuk membangun negeri ini. Bukan menyegel tempat-tempat, bukan urusannya nyegel-nyegel ini, biarkan keputusan hukum gitu loh," tegasnya.

Gian Luigi makin sedih mendengar pengakuan para karyawan yang tidak diizinkan masuk ke area kantor.