Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Gianyar Memanas! Bali United Tak Ingin Tradisi Manis Atas Persib Bandung Terhenti

Jumat, 31 Oktober 2025 – 18:34 WIB
Gianyar Memanas! Bali United Tak Ingin Tradisi Manis Atas Persib Bandung Terhenti - JPNN.COM
Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: diambil dari baliunited

jpnn.com - Duel tim papan atas akan tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025) malam. Bali United bersiap menjamu Persib Bandung dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2025/2026.

Menjelang laga ini, Pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan timnya siap tempur meski beberapa pemain masih dalam pemulihan kondisi.

Evaluasi dari Pertandingan Sebelumnya

Dia mengakui laga terakhir melawan Persita Tangerang yang berakhir imbang tanpa gol menjadi bahan evaluasi untuk tampil lebih tajam di depan pendukung sendiri.

Baca Juga:

"Pertandingan menghadapi Persita kami cukup bagus, cuma masalah hasilnya saja yang tidak bagus, draw. Ada pemain yang sakit, tetapi mudah-mudahan besok bisa bergabung dengan tim," kata Jansen dalam konferensi pers pralaga, Jumat (31/10).

Pelatih asal Belanda itu menilai timnya terus berkembang meski sempat naik-turun performa. Dia berharap perbaikan yang dilakukan sepanjang pekan terakhir membuahkan hasil positif.

"Tim cukup baik secara perkembangan, kadang-kadang harus naik-turun untuk berkembang. Jadi, harapannya bisa lebih bagus ke depan," ujarnya.

Baca Juga:

Ingin Pertahankan Rekor Apik Melawan Persib Bandung

Jansen menyadari rekor apik Bali United atas Persib di kandang menjadi motivasi tersendiri. Dia pun tak ingin tradisi itu terhenti. Berdasarkan catatan, Persib selalu kesulitan saat menghadapi Bali di Gianyar.

"Kami akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan hal tersebut. Harus menang besok, berjuang habis-habisan, supaya Persib tidak mendapat angka," tegasnya.

Persiapan Bali United jelang duel panas melawan Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Begini kata pelatih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bali United  Persib Bandung  Persib  Super League  bali united vs persib 
BERITA BALI UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp