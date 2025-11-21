Gibran Berangkat ke Afrika Selatan Hadiri KTT G20, Legislator: Kepemimpinan Nasional Siap Tampil di Global

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebutkan kehadiran Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam KTT G20 di Afrika Selatan (Afsel) membuka peluang bagi kepemimpinan nasional berbicara di tingkat global.

"Kehadiran Wapres di forum internasional seperti G20 memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi, sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan nasional kita siap tampil di level global," kata Dave kepada awak media, Jumat (21/11).

Legislator fraksi Golkar itu berharap Gibran bisa memahami dinamika hubungan internasional setelah ditugaskan hadir ke KTT G20.

"Ya, sekaligus memperkuat jejaring diplomasi yang bermanfaat bagi kepentingan nasional," ujar Dave.

Dia juga berharap kehadiran Gibran di KTT G20 membawa perspektif baru, terutama dalam isu-isu yang relevan dengan generasi muda, inovasi, serta pembangunan berkelanjutan.

"Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai negara yang aktif menawarkan solusi dan gagasan," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran bertolak ke Johannesburg, Afsel memakai pesawat kenegaraan pada Jumat ini untuk menghadiri KTT G20.

Gibran mengaku menjalankan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 yang membahas tiga isu, ekonomi, pembangunan dunia, dan pekerjaan layak.