Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gibran Berangkat ke Afrika Selatan Hadiri KTT G20, Legislator: Kepemimpinan Nasional Siap Tampil di Global

Jumat, 21 November 2025 – 19:56 WIB
Gibran Berangkat ke Afrika Selatan Hadiri KTT G20, Legislator: Kepemimpinan Nasional Siap Tampil di Global - JPNN.COM
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan (Afsel). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebutkan kehadiran Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam KTT G20 di Afrika Selatan (Afsel) membuka peluang bagi kepemimpinan nasional berbicara di tingkat global. 

"Kehadiran Wapres di forum internasional seperti G20 memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi, sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan nasional kita siap tampil di level global," kata Dave kepada awak media, Jumat (21/11).

Legislator fraksi Golkar itu berharap Gibran bisa memahami dinamika hubungan internasional setelah ditugaskan hadir ke KTT G20.

Baca Juga:

"Ya, sekaligus memperkuat jejaring diplomasi yang bermanfaat bagi kepentingan nasional," ujar Dave.

Dia juga berharap kehadiran Gibran di KTT G20 membawa perspektif baru, terutama dalam isu-isu yang relevan dengan generasi muda, inovasi, serta pembangunan berkelanjutan.

"Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai negara yang aktif menawarkan solusi dan gagasan," ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Wapres Gibran bertolak ke Johannesburg, Afsel memakai pesawat kenegaraan pada Jumat ini untuk menghadiri KTT G20. 

Gibran mengaku menjalankan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 yang membahas tiga isu, ekonomi, pembangunan dunia, dan pekerjaan layak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono berharap kehadiran Gibran di KTT G20 membawa isu pembangunan berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gibran Rakabuming  Gibran Hadiri KTT G20  KTT G20  Gibran di KTT G20 
BERITA GIBRAN RAKABUMING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp