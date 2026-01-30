Gibran Capres

Jumat, 30 Januari 2026 – 06:11 WIB

jpnn.com - Gibran calon presiden atau capres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di pilpres mendatang?

Sebenarnya, Ahmad Ali, Ketua Harian PSI tidak secara langsung berkata begitu.

Baca Juga: Venezuela Kanada

Ia hanya bilang: kalau Wapres Gibran Rakabuming Raka dilepas oleh Prabowo justru bahaya. Gibran bisa jadi pesaing berat Prabowo.

Ahmad Ali dulunya tokoh utama Partai Nasdem. Pernah jadi ketua fraksi Partai Nasdem di DPR. Ia politikus kaya asal Morowali.

Saya pernah ke rumah bapaknya yang persis di seberang rumahnya sendiri. Sang ayah, Haji Ahmad, seorang Tionghoa muslim terkaya di sana.

Baca Juga: Board Manual

Dengan ucapannya itu Ahmad Ali punya dua maksud: salah satunya, jangan sampai Gibran tidak jadi pasangan Prabowo di pilpres mendatang.

Maksud kedua: bukan salah Gibran kalau kelak ia maju sendiri sebagai capres dari PSI.