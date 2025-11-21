Gibran Diharapkan Angkat Isu Pemulihan Inklusif di KTT G20

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini berharap kehadiran Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel) bisa mendorong isu pemulihan inklusif.

Menurutnya, isu pemulihan inklusif pernah dibawa Indonesia ketika menjadi Presidensi G20 di Bali pada 2022.

"Indonesia pernah memegang Presidensi G20 di Bali dan mendorong isu pemulihan inklusif, sekarang, ketika Mas Wapres hadir di Afrika Selatan, harapan kami ia membawa kesinambungan itu," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (21/11).

Dia juga berharap Gibran selama di forum KTT G20 bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan antara Utara–Selatan, mengangkat kerja sama Afrika–Asia.

"Sekaligus menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam isu pembiayaan iklim, ketahanan pangan, energi, dan tata kelola ekonomi digital," kata legislator fraksi NasDem itu.

Selain itu, Amelia berharap Gibran bisa memanfaatkan forum KTT G20 untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius menjadikan generasi muda dan ekonomi digital sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar tema kampanye.

"Jadi bukan hanya hadir, tetapi aktif dalam dialog, membangun jejaring konkret dengan pemimpin lain, dan pulang dengan deliverable yang bisa diterjemahkan menjadi kerja sama nyata bagi investasi, lapangan kerja, dan transfer teknologi ke Indonesia," ujar deklarator Garda Wanita Malahayati NasDem itu.

Amelia mengatakan Komisi I akan mengikuti dan mengawasi hasil KTT G20 untuk dijalankan dalam bentuk kebijakan di dalam negeri.