Gibran Disambut Puan Maharani, Ada Pak SBY dan Jokowi

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:16 WIB

jpnn.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR, pada Jumat (15/8).

Pantauan JPNN.com, Gibran tiba di Gedung Nusantara III pada pukul 08.17 WIB. Gibran mengenakan setelah jas berwarna hitam, kemeja putih, dasi merah tua.

Kedatangan Gibran sendiri disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengenakan kebaya hijau dan selendang merah.

Selain Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga sudah hadir di Gedung DPR RI untuk menghadiri sidang ini.

Jokowi mengenakan jas biru tua, dasi serta peci hitam. Jokowi telah hadir terlebih dulu pada pukul 08.09 WIB.

Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah hadir di Komplek Senayan.

Adapun, Prabowo bakal memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta APBN 2026 saat agenda sidang MPR/DPR.

"Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," ucap Kepala PCO Hasan Nasbi.