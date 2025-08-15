Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Gibran Disambut Puan Maharani, Ada Pak SBY dan Jokowi

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:16 WIB
Gibran Disambut Puan Maharani, Ada Pak SBY dan Jokowi - JPNN.COM
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat tiba di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR. Gibran disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani. Foto: tangkapan layar Youtube DPR RI

jpnn.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR, pada Jumat (15/8).

Pantauan JPNN.com, Gibran tiba di Gedung Nusantara III pada pukul 08.17 WIB. Gibran mengenakan setelah jas berwarna hitam, kemeja putih, dasi merah tua.

Kedatangan Gibran sendiri disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengenakan kebaya hijau dan selendang merah.

Baca Juga:

Selain Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga sudah hadir di Gedung DPR RI untuk menghadiri sidang ini.

Jokowi mengenakan jas biru tua, dasi serta peci hitam. Jokowi telah hadir terlebih dulu pada pukul 08.09 WIB.

Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah hadir di Komplek Senayan.

Baca Juga:

Adapun, Prabowo bakal memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta APBN 2026 saat agenda sidang MPR/DPR.

"Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," ucap Kepala PCO Hasan Nasbi.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, untuk menghadiri sidang MPR/DPR, pada Jumat (15/8). Ada Pak SBY dan Jokowi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gibran  Puan Maharani  SBY  Jokowi  Sidang Tahunan MPR   DPR RI  Hasan Nasbi  PCO 
BERITA GIBRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp