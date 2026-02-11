Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Gibran Dukung Menara Syariah PIK2 Jadi Pusat Ekonomi Islam Dunia

Rabu, 11 Februari 2026 – 11:54 WIB
Gibran Dukung Menara Syariah PIK2 Jadi Pusat Ekonomi Islam Dunia - JPNN.COM
Komisaris Utama Menara Syariah PIK2 Harianto Solichin bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Senin (9/2/2026). Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah nasional.

Salah satunya penguatan pembangunan Menara Syariah PIK2 sebagai pusat ekosistem ekonomi dan keuangan Islam.

“Wapres Gibran sangat mendukung berdirinya Menara Syariah PIK2 dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Komisaris Utama Menara Syariah PIK2 Harianto Solichin seusai bertemu dengan Wapres di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca Juga:

Menara Syariah PIK2 merupakan hasil kolaborasi antara PT Fin Centerindo Dua, PT Bangun Kosambi Sukses yang merupakan bagian Agung Sedayu Group dan Salim Group, serta Matrix Concepts Holding Berhad asal Malaysia.

Harianto menyebut Menara Syariah PIK2 dirancang sebagai pusat bisnis dan pendidikan syariah yang akan menghubungkan pasar nasional dengan pasar global.

“Menara Syariah PIK2 diharapkan menjadi pasar ekonomi syariah global melalui ekosistem yang dikembangkan di Banten,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menegaskan pembangunan Menara Syariah PIK2 merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

"Banten memiliki potensi besar sebagai kawasan industri halal yang mencakup sektor kuliner, fesyen, pariwisata, dan keuangan syariah," kata Harianto.

Wapres Gibran Rakabuming Raka mendukung Menara Syariah PIK2 jadi pusat ekonomi Islam dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Gibran  wapres gibran  Ekonomi syariah  PIK 2  Islam 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp