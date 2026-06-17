Gibran: Kita Harus Menjadi Pemain

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh pelajar dan guru untuk menguasai teknologi artificial intelligence (AI).

Penguasaan teknologi AI menurutnya penting guna menghadapi transformasi digital yang masif.

"Kita tidak bisa lagi menutup mata, atau sekadar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut," kata Gibran dalam unggahan video di akun media sosial Instagram resmi, yang dikutip di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

?Gibran menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang berubah dengan sangat cepat dari yang semula berfokus pada literasi baca tulis menjadi literasi digital.

Dia menilai puncak dari transformasi digital global tersebut ditandai dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI).

Mantan wali kota Sulo itu menekankan kepada para pelajar bahwa AI harus dipandang sebagai alat untuk mempercepat proses pembelajaran, bukan media yang memicu kemalasan.

Gibran mengibaratkan teknologi ini seperti asisten pribadi yang mempermudah pencarian data, penguasaan bahasa asing, hingga penyederhanaan rumus matematika yang rumit.

Walakin, dia mengingatkan agar penguasaan kecerdasan buatan tidak sampai menghilangkan daya kritis generasi muda.