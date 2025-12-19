Close Banner Apps JPNN.com
Gibran Minta Pasokan Logistik Dapur Umum BAZNAS Terus Ditingkatkan

Jumat, 19 Desember 2025 – 11:33 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka menyambangi Dapur Umum BAZNAS di lokasi terdampak bencana Sumatra. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya melalui pendirian dan pengoperasian dapur umum bagi para pengungsi.

Apresiasi tersebut disampaikan Wapres Gibran saat meninjau perkembangan penanganan bencana sekaligus menerima laporan kondisi pengungsi di wilayah terdampak pada Rabu (17/12) lalu.

Dia menilai dapur umum BAZNAS berperan penting dalam memastikan ketersediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran juga meminta agar pasokan logistik dapur umum terus ditingkatkan.

Menurutnya, jumlah pengungsi yang masih cukup banyak membuat kebutuhan pangan harian tetap tinggi.

“Keberadaan dapur umum sangat membantu masyarakat. Namun karena pengungsi masih cukup banyak, pasokan logistik perlu terus ditambah agar layanan tetap optimal,” ujar Gibran.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menegaskan bahwa BAZNAS akan terus hadir mendampingi para penyintas bencana di wilayah Sumatra secara berkelanjutan.

Dia menyampaikan, komitmen BAZNAS tidak hanya difokuskan pada masa tanggap darurat, tetapi juga hingga tahap pemulihan pascabencana.

Wapres Gibran mengapresiasi dapur umum BAZNAS yang membantu pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi bencana di Sumatra.

TAGS   wapres gibran  Gibran  BASNAS  dapur umum  Bencana Sumatera 
