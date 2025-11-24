Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gibran Minta Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Sifalago Gomo Sumut Dipercepat

Senin, 22 Desember 2025 – 00:03 WIB
Gibran Minta Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Sifalago Gomo Sumut Dipercepat - JPNN.COM
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) meninjau rencana pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo di Desa Sifalago Gomo, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara, Minggu (21/12/2025). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Wakil Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta rencana pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo di Desa Sifalago Gomo, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara segera ditindaklanjuti.

Hal itu dikatakannya saat meninjau langsung rencana pembangunan jembatan tersebut, Minggu.

"Saya telah meminta rencana pembangunan jembatan tersebut segera ditindaklanjuti secara terpadu," ujar Gibran dalam keterangannya.

Baca Juga:

Wapres menekankan pembangunan tersebut penting dilakukan guna menjamin keselamatan warga serta menjaga akses pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Gibran menilai pembangunan jembatan gantung itu menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi Sungai Gomo kerap menghambat mobilitas warga, terutama saat debit air meningkat.

Akses yang terbatas berisiko mengganggu aktivitas harian masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Dia menuturkan sekitar 60 persen siswa SMKN 1 Boronadu berada di seberang Sungai Gomo, sehingga perjalanan menuju sekolah sangat bergantung pada kondisi sungai.

Ketika Sungai Gomo meluap, kata dia, sedikitnya empat desa berpotensi terisolasi dari akses utama.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta rencana pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo di Desa Sifalago Gomo, Boronadu, Nias Selatan segera ditindaklanj

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gibran Rakabuming  pembangunan jembatan gantung  Sungai Gomo  Sumut 
BERITA GIBRAN RAKABUMING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp