JPNN.com - Ekonomi

Gibran Pamerkan Penggunaan QRIS untuk Pembayaran Digital di KTT G20

Minggu, 23 November 2025 – 21:00 WIB
Gibran Pamerkan Penggunaan QRIS untuk Pembayaran Digital di KTT G20
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato perdananya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya inovasi digital yang murah, inklusif, dan berdampak luas.

Hal itu dia katakan saat menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Jumat (22/11).

Gibran lalu memamerkan pembayaran digital QRIS yang disebut sebagai contoh nyata solusi digital sederhana yang sukses diadopsi berbagai negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan.

Indonesia menilai model seperti ini dapat menjadi rujukan global untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran lintas negara.

“Beliau juga menyoroti keberhasilan solusi digital sederhana seperti QR yang telah diadopsi berbagai negara Asia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama KTT G20 2025.

“Serta mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” lanjutnya.

Menurut Airlangga, Gibran juga menegaskan pentingnya reformasi sistem pembiayaan internasional agar lebih inklusif dan berpihak pada negara berkembang.

Dalam sesi pleno, Wakil Presiden mendorong pembiayaan yang lebih adil melalui penghapusan utang, blended finance, serta dukungan untuk transisi hijau.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memamerkan penggunaan QRIS untuk pembayaran digital di KTT G20 Afrika Selatan.

