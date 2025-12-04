Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gibran Pastikan Percepatan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Sumatra

Kamis, 04 Desember 2025 – 11:21 WIB
Gibran Pastikan Percepatan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Sumatra - JPNN.COM
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan para korban banjir bandang di posko pengungsi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, AGAM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menenangkan para korban bencana banjir bandang Sumatra yang ada di salah satu posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

Saat tiba di posko pengungsian, Gibran menghampiri korban yang tengah berkumpul dan menyampaikan duka cita yang terdalam, serta menenangkan bahwa warga Sumatera tidak sendiri menghadapi bencana ini.

"Dari Bapak Presiden Prabowo, ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatra tidak sendiri," kata Gibran di posko pengungsi.

Baca Juga:

Gibran yang duduk di tengah-tengah korban pengungsi, menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto dan menjelaskan perintah Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera.

Sambil membawa buku saku, Gibran juga mencatat segala masukan dan keluhan para korban bencana.

Wapres menegaskan distribusi logistik terus dipercepat, baik lewat jalur darat, udara maupun laut. Perbaikan infrastruktur untuk fasilitas dasar, seperti puskesmas, hingga jembatan juga terus dilakukan.

Baca Juga:

"Tadi sudah disampaikan juga, perbaikan-perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik, BBM ini bisa lancar kembali," kata Gibran.

Gibran juga menyampaikan kepada para korban bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini.

Wapres Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah mempercepat penyaluran bantuan korban banjir di Sumatra.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korban Banjir  Wapres  Gibran Rakabuming Raka  banjir sumatra 
BERITA KORBAN BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp