Gibran Ungkap Alasan Bertemu Dasco, Apa Itu?

jpnn.com, KUANTAN SINGINGI - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan hal yang wajar dalam rangka membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif.

“Ya, saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu Presiden, beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” kata Gibran seusai menghadiri Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa, Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Rabu (13/8).

Pertemuan dengan Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu diunggah Gibran melalui akun pribadinya di Instagram, @gibran_rakabuming, pada Sabtu (9/8). Dalam unggahan tersebut, Gibran membagikan momen makan siang bersama Dasco.

“Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco,” tulis Gibran dalam unggahan foto tersebut.

Gibran menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu dirinya dan Dasco membicarakan visi-misi serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal.

“Kami berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan impact yang baik untuk warga,” ujarnya.

Menurut Gibran, pertemuan dengan Dasco bukan yang pertama kali. Ia menyebut sudah sering berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI tersebut, meski baru kali ini momen itu diunggah di media sosial.

“Sudah sering saya bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR. Mungkin baru kali ini kami posting. Setelah postingan itu, beberapa hari kemudian saya juga ketemu lagi dua hari, tiga hari setelahnya. Jadi itu hal yang biasa, legislatif dan eksekutif harus selalu kompak,” kata Gibran.